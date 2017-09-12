Певец Виктор Салтыков отказался от помощи родному человеку

Младшая дочь Виктора Салтыкова Анна стала участницей шоу "Новая Фабрика звезд". Однако сам исполнитель уверяет, что не протежировал наследницу.

Наследница Виктора Салтыкова Анна Мун (такой псевдоним взяла девушка) стала одной из 16 участников "Новой Фабрики звезд". Однако мало кто знает, что на последнем этапе артистка хотела отказаться от шоу. "Но я переубедил, что допустит огромную ошибку. Люди, конечно, не поверят, что девочка попала сама. У нас же как? Если ты чей-то ребенок, значит, протолкнули. Но я не знал о ее намерениях до третьего этапа отборочного тура, честно!" – заявил Виктор Салтыков.

На телепроекте отец и дочь уже спели дуэтом. Впрочем, по словам Салтыкова, эту идею ему предложили продюсеры, и Анна отнеслась к ней без особого энтузиазма. "Ане хочется независимости. Учась в Англии, дочь великолепно подтянула язык и свободно говорит по-английски. Собственные песни пишет тоже на иностранном. И когда-то я даже услышал следующее: "Папа, надеюсь, я никогда не буду петь на русском". Теперь посмотрим, как запоет", – цитирует популярного исполнителя Starhit.

По правилам шоу, сейчас дочь Салтыкова живет без всяких средств связи. "Поговорить мы можем только, если удастся дозвониться на стационарный внутренний телефон звездного дома. Оказалось, сразу после съемки концерта ребят посадили в автобус и увезли в арендованный особняк в Подмосковье, а на входе отобрали все гаджеты. Как она себя там чувствует, как общается с ребятами, могу понять по дневникам – отчетам, которые показывают по телевизору три раза в день", – рассказал певец.

Публикация от Виктор Салтыков �� (@victor_saltykov) Сен 9 2017 в 9:38 PDT

Напомним, что дочь Анна родилась в во втором браке Виктора Салтыкова с Ириной Метлиной. Последние несколько лет наследница исполнителя училась в Великобритании в музыкальной академии. Будучи студенткой, Анна завела свой блог на YouTube. Она выкладывала туда песни, общалась с подписчиками. Виктор Салтыков признался: "Так как мы находились далеко друг от друга, то привык видеть ее чаще на мониторе, чем в живую".