Скинул 24 килограмма за три недели и нашел молодую девушку: что стало с 60-летним Сергеем Пенкиным

Артист стремительно потерял вес и заставил общественность волноваться о себе

Сергей Пенкин переехал из родной Пензы в Москву в середине 80-х. Покорить столицу ему удалось не сразу – какое-то время он даже подрабатывал дворником. Однако вскоре о Пенкине узнали не только в России, но и далеко за ее пределами. Сейчас у артиста огромное количество поклонников, которых он нередко заставляет волноваться о себе.

Долгие годы общественность обсуждала личную жизнь певца. К 60-ти годам он так не встретил свою настоящую любовь и не обзавелся наследниками. Но не так давно Пенкин подкинул поклонникам новый повод для волнений. За последнее время внешность артиста сильно изменилась – стало известно, что он потерял 24 килограмма за три недели.

Далеко не все обожатели исполнителя оценили его преображение. Как известно, в большинстве случаев экстремальное похудение происходит из-за проблем со здоровьем или является последствием несбалансированной диеты. Однако в программе "Звезды сошлись" на НТВ Сергей рассказал, что избавился от лишнего веса благодаря своей силе воли.

Пенкин поделился, что для похудения ему пришлось изменить свой привычный рацион питания. Певец не только перестал есть мучное, соль и сахар, но и практически полностью исключил из рациона животные белки. На завтрак артист съедает несколько кусочков сыра, запивая их кофе с молоком и медом, на обед – суп и макароны или крупы. А от ужина исполнитель полностью отказался. К тому же, поддерживать форму стремительно похудевшему Пенкину помогают пешие прогулки.

Личная жизнь экстравагантной звезды по-прежнему остается загадкой для поклонников. Не так давно артист опроверг все слухи о внебрачном ребенке, который у него якобы есть. Долгие годы артист не мог найти счастья в личной жизни – у него за плечами два неудачных брака и множество романов. Однако летом этого года Сергей признался, что встретил девушку, в два раза моложе себя. Исполнитель отметил, что эти отношения являются серьезными и даже могут привести к свадьбе. По словам Пенкина, он к этому готов.