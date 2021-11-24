Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Среда
24 ноября
Лента новостей
10:10
Врачи пригласили антипрививочницу Шукшину в "красную зону" посмотреть на муки умирающих от ковида
10:07
Морщинистого Галкина сравнили с Леонтьевым: Стал бабкиным дедом
09:54
В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей
09:30
Проклова врезала Светличной после громкого секс-скандала: Это роль!
09:14
Скинул 24 килограмма за три недели и нашел молодую девушку: что стало с 60-летним Сергеем Пенкиным
08:49
"Странный закон": безработную Долину выгнали из Москвы
08:44
Публику рассмешило прощание с Гаркалиным: Шутки и улыбки
08:41
США готовы противостоять России из-за Украины – представитель Госдепа
08:01
Переехала в США, отвернулась от отца и проигнорировала рождение брата: как живет единственная дочь Петросяна
07:32
Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова
07:07
Ютится на 28 квадратных метрах и жалуется на маленькую пенсию: как живет вдова Михаила Державина
06:02
Микроинсульт, опущенное лицо и глухота на одно ухо: что случилось с Ириной Понаровской
06:01
День памяти преподобного Феодора Студита: традиции и приметы 24 ноября
04:08
Выросла красавицей и создала свою группу: как живет и выглядит 19-летняя дочь Григория Лепса
01:57
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
23:58
К чему снятся ключи
22:41
"Вы потеряли реальность": генерал СБУ призвал Украину не рассчитывать на поддержку НАТО
21:52
В московском фитнес-клубе найден покойник: как дочь Конкина
21:36
В Госдуме рассказали о лишнем триллионе рублей для пенсионеров
21:27
"Пониженное стремление к жизни": психиатр вынесла вердикт обгоревшей Хлебниковой
20:50
Опухшая Барановская произвела фурор
20:19
"Постарел": в бородатом мужике не узнали Лобанова из "Интернов"
20:17
В Европе началось признание "Спутника Лайт"
20:05
Подмосковные студенты выиграли международные соревнования по генной инженерии
19:52
Лечение в психушке и коронавирус: в Гильдии актеров прояснили ситуацию со Светличной
19:40
"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками": глава СКР Бастрыкин сделал сенсационное заявление
19:36
"Балдею": Вспотевшего Преснякова ублажил раздетый мужик
19:36
Шойгу: США рядом с Россией отработали использование ядерного оружия
19:18
Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений
18:46
"Люди боятся": Алибасов с пеной у рта затронул половой орган
18:46
Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России
18:44
В Ленобласти блокадница пыталась сама вырезать себе опухоль после отказа врачей
18:22
Родители Началовой запретили внучке строить карьеру певицы
18:19
Создатель раскрыл простой секрет невероятной популярности сериала "Улицы разбитых фонарей"
18:13
Странному поведению Баскова нашли объяснение
18:01
Врачи бьют тревогу: российские дети страдают от хронического стресса
18:00
Куда сходить в Москве: афиша с 25 ноября по 3 декабря
17:59
"Боже, когда все это закончится?": Газманов прилюдно сложил руки в молитве
17:44
Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России
17:37
Машина всмятку: известный актер разбился в центре Петербурга
17:29
"Слухи больно бьют": Напуганная ДНК-тестом Штурм заговорила об интиме с коллегой
17:25
Столкнувшаяся с тяжелым недугом звезда "Моей прекрасной няни" прервала молчание из-за Гаркалина
17:19
"Опять сама себе медали вручила": хвастунью Волочкову спустили с небес на землю
17:05
Он хотел этого: Баринов шокировал признанием о смерти Гаркалина
16:47
"Ты себя в зеркало видел?": Винокур заставляет худеть малолетнего внука
16:40
"Забрал подаренное поношенное белье": звезда "Ворониных" сообщила о жлобстве мужчины
16:39
Перевозбуждает: удовлетворившую себя столовым прибором Заворотнюк начало трясти
16:38
Шах и мат: Лоза отсудил у Первого канала целое состояние
16:10
Режиссера заставили раскрыть дату выхода нового сезона "Сватов"
16:08
Изменившаяся до неузнаваемости Хромченко ошарашила россиян: Темные волосы и короткая стрижка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине
Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Скинул 24 килограмма за три недели и нашел молодую девушку: что стало с 60-летним Сергеем Пенкиным

Скинул 24 килограмма за три недели и нашел молодую девушку: что стало с 60-летним Сергеем Пенкиным

Артист стремительно потерял вес и заставил общественность волноваться о себе
прочитано 356 раз

Сергей Пенкин переехал из родной Пензы в Москву в середине 80-х. Покорить столицу ему удалось не сразу – какое-то время он даже подрабатывал дворником. Однако вскоре о Пенкине узнали не только в России, но и далеко за ее пределами. Сейчас у артиста огромное количество поклонников, которых он нередко заставляет волноваться о себе.

ПО ТЕМЕ

Пенкин раскрыл правду об отношениях с Пугачевой после конфликта

Пенкин рассказал о свадьбе с девушкой на 30 лет моложе себя

 Сергей Михайлович Пенкин

Сергей Михайлович Пенкин певец

Долгие годы общественность обсуждала личную жизнь певца. К 60-ти годам он так не встретил свою настоящую любовь и не обзавелся наследниками. Но не так давно Пенкин подкинул поклонникам новый повод для волнений. За последнее время внешность артиста сильно изменилась – стало известно, что он потерял 24 килограмма за три недели.

Далеко не все обожатели исполнителя оценили его преображение. Как известно, в большинстве случаев экстремальное похудение происходит из-за проблем со здоровьем или является последствием несбалансированной диеты. Однако в программе "Звезды сошлись" на НТВ Сергей рассказал, что избавился от лишнего веса благодаря своей силе воли.

Пенкин поделился, что для похудения ему пришлось изменить свой привычный рацион питания. Певец не только перестал есть мучное, соль и сахар, но и практически полностью исключил из рациона животные белки. На завтрак артист съедает несколько кусочков сыра, запивая их кофе с молоком и медом, на обед – суп и макароны или крупы. А от ужина исполнитель полностью отказался. К тому же, поддерживать форму стремительно похудевшему Пенкину помогают пешие прогулки.

Личная жизнь экстравагантной звезды по-прежнему остается загадкой для поклонников. Не так давно артист опроверг все слухи о внебрачном ребенке, который у него якобы есть. Долгие годы артист не мог найти счастья в личной жизни – у него за плечами два неудачных брака и множество романов. Однако летом этого года Сергей признался, что встретил девушку, в два раза моложе себя. Исполнитель отметил, что эти отношения являются серьезными и даже могут привести к свадьбе. По словам Пенкина, он к этому готов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
24 ноября 2021, 09:14 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России

Актриса готовится к празднику
Шоу-бизнес

Переехала в США, отвернулась от отца и проигнорировала рождение брата: как живет единственная дочь Петросяна

Как сложилась жизнь наследницы Петросяна
Шоу-бизнес

"Слухи больно бьют": Напуганная ДНК-тестом Штурм заговорила об интиме с коллегой

Поп-звезда взбудоражила народ
Шоу-бизнес

Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал

Артистка находится под наблюдением врачей

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей
В Европе началось признание "Спутника Лайт"
Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений
Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России

Спорт

"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками

Регионы

В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею
В Петербурге загорелось дореволюционное здание
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+