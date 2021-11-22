Заражена: Обожженную до ужаса Хлебникову убивает опасное осложнение

На прошлой неделе звезда эстрады Марина Хлебникова чуть не погибла на пожаре. Спасатели вынесли ее обожженное до ужаса тело из квартиры, а медики оперативно начали ее спасать. Первое время знаменитость дышала с помощью ИВЛ, сейчас аппарат у нее забрали, но об улучшениях говорить пока рано.
Согласно информации Mash, Марина Хлебникова подверглась заражению — оно прогрессирует на месте жутких ожогов. Что стало возбудителем этого опасного осложнения, не говорится. По предварительным данным, COVID-19 к этому отношения не имеет. Знаменитости сделали тест, который не подтвердил наличие вируса в ее организме.
Состояние певицы называют стабильно тяжелым. Заражение буквально убивает артистку: из-за этого у нее поднялась очень высокая температура. Принимать пищу пострадавшей приходится с помощью медицинских устройств. Сейчас Марина Хлебникова питается через зонд.
Врачи не опускают руки, пытаясь облегчить страдания звезды эстрады. Имеет место интенсивная терапия, часть которой составляют антибактериальные препараты. Пока Марина Хлебникова борется за жизнь, ее близкие стараются помочь и повлиять на выздоровление. Они ищут доноров плазмы крови. В социальных сетях появились просьбы и объявления на этот счет.