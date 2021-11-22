Появление новой жены Солнцева вызвало оторопь: Цирк уехал, клоуны остались

Несколько часов назад шоумен опубликовал в своем личном блоге фото молодой возлюбленной с короной на голове. Селфи женщины он подписал, назвав новую жену "королевой". Россияне просто ахнули. Если раньше многие искренне порадовались, что Гоген, наконец, нашел себе даму по возрасту, то сейчас все изменилось.
Все дело в том, что, по мнению пользователей, с каждым днем Полина становится все больше похожа на свою пожилую маму. Теперь некоторые полагают, что Гоген Солнцев специально портит снимки возлюбленной, чтобы она казалась старше. Она никак не комментирует ситуацию. Ранее он уже заявлял, что любит зрелых дам.
"Мамина копия", "Поднимите ей веки", "Он ее старит что ли специально?", "Ощущение, что Гоген сам делает так, чтобы Полина выглядела намного старше своих лет", "Цирк уехал, клоуны остались", "Страх", "Извините, других женщин нет?", "Пора жену к хирургу. Или вы специально, чтобы не выделялась?", – возмутились подписчики.
Многие отметили, что Гоген Солнцев просто специально привлекает внимание, чтобы Андрей Малахов пригласил его в свою программу. "Когда в телевизоре будете?", "Малахов, это Ваш выход", "Мужику скучно, уже не знает, что придумать", "Ждем на всех каналах", – написали поклонники.