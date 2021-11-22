Всплыли сенсационные детали состояния обгоревшей Хлебниковой: Родственники бросили

Уже около недели вся страна молится за жизнь и здоровье пострадавшей во время пожара Марины Хлебниковой. Что произошло в ту самую ночь – все еще остается только гадать, так как официально никакого заявления близкие не сделали. Юристы подозревают, что подобная "секретность" якобы может иметь смысл лишь в том случае, если планируется возбудить уголовное дело.
Однако и это все пока лишь предположения публики. Пока самой популярной версией является самая первая появившаяся. В связи с тем, что многие подозревали, что у артистки могут быть проблемы с алкоголем, публика поверила в нее. Напомним, тогда сообщалось, что певица якобы выпила бутылку вина, после чего не смогла справиться со сном. Если все это правда, то пожар мог случится из-за того, что знаменитость не потушила сигарету.
Поклонники верят в лучшее, а в СМИ постоянно просачиваются новые данные. На этот раз часть из них оказалась достаточно многообещающей. Сообщается, что Марина Хлебникова пришла в себя. К несчастью, интоксикация организма все еще наблюдается, а температура держится. Однако выход из комы и возможность дышать самостоятельно считают положительной динамикой.
Пока кормить знаменитость приходится через зонд. Врачи наблюдают за ее состоянием каждый день, но беспокоит их и другой факт. Медицинские работники указали, что ее самочувствием активно интересуются журналисты, а вот информации и вопросов от родственников не поступает.