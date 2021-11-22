Подстриженная под мальчика Долина произвела фурор: Наколки по всему телу

В личном блоге знаменитость нередко примеряет на себя разные образы. Обычно стилисты облачают исполнительницу в роскошные костюмы и дорогие украшения, а также делают самые разные макияжи, чтобы разнообразить появления. На этот раз звезда сумела удивить всех.
В ленте "Инстаграма" многие даже сперва не поняли, кто стоит на фото, выложенном Ларисой Долиной. Оказалось, что она сама решилась на нечто совсем новое. На кадре артистка предстала с новым цветом волос – темным, а также с короткой стрижкой. Сперва может показаться, что на теле знаменитости множество татуировок, но, если приглядеться, становится понятно, что водолазка создает такой эффект.
Лариса Александровна указала, что всегда любила эксперименты во всем, а потому и здесь доверилась стилистам. Команда увидела ее совсем иначе, но сопротивляться она не стала. Сама знаменитость указала, что результатом довольна. Подписчики поддержали кумира.
"Ваши образы просто потрясающие. Такие вкусные цвета. Все гармонично, мне кажется", "Богиня во всем", "Вы просто слов нет", "Потрясающе выглядите в этом образе. Помолодели", "Просто бомба", "Хороша, королева", "Просто невероятно идет этот образ", "Фурорщица!", "Вы невероятная женщина, шикарны во всем", – восхитились поклонники.