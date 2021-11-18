Помолодевшая Долина призналась в связи с Гребенщиковым

Недавно в СМИ появились слухи о том, что Лариса Долина якобы влюблена и находится в новых романтических отношениях. Это заметно и по ее внешнему виду. В последнее время 66-летняя народная артистка России заметно похудела и стремиться выглядет моложе. Не считая отретушированных фотографий, на которых она совсем уж как девочка, Долина и впрямь выглядит превосходно для своих лет.
В СМИ писали о том, что Лариса Долина встречается с 45-летним Михаилом Гребенщиковым. Пара часто проводит время вместе, причем не только на работе. А недавно в эфире шоу "Ну-ка все вместе!" на "России 1" Долина и Гребенщиков так мило ругались, что со стороны это смотрелось как флирт.
Наконец Лариса Долина решила развеять все домыслы и заявила в "Инстаграм" выпускника "Фабрики звезд", что ее с Гребенщиковым связывает только работа.
"Мы не спим вместе с этим человеком. Мы коллеги, и занимаемся одним благим делом – делаем хорошую музыку", – призналась Долина.
Напомним, ранее в СМИ ходили слухи о том, что у Ларисы Долиной роман с молодым танцором из ее группы. Якобы после развода с супругом Ильей Спицыным молодой человек решил действовать.