Аборт, самоубийство любимого, пожар и реанимация: трагедии в жизни Марины Хлебниковой

За свою жизнь 56-летняя певица Хлебникова пережила множество трагедий и нередко сталкивалась с трудностями

Сейчас Марина Хлебникова находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вечером 18 ноября у нее дома случился пожар – певица получила сильнейшие ожоги. Поклонникам остается только молиться о здоровье певицы, жизнь которой наполнена трагическими событиями уже много лет.

Пару десятилетий назад творчество Хлебниковой было невероятно популярным – ее хиты занимали первые строчки хит-парадов и покоряли сердца тысяч поклонников. У артистки были все шансы пронести популярность через года. Однако на пути у блестящей карьеры певицы встала череда препятствий и трагедий, которые сопровождают ее долгие годы.

Неврученные музыкальные премии

Настоящая слава пришла в жизнь Хлебниковой в 1991 году. На одном из конкурсов в Ялте певица исполнила "Рай в шалаше" и заняла второе место. Это событие стало роковым в карьере Марины Арнольдовны – ее следующие хиты имели большой успех. Однако престижная в те времена премия "Овация", на которую артистку выдвигали трижды, ей так ни разу и не досталась.

Аборт ради карьеры

Первым мужем певицы стал музыкант группы "На-На" Антон Логинов. Пара прожила вместе 10 лет, но так и не завела детей – появлению на свет наследников помешала бурная карьера Хлебниковой.

Поступок, который принес артистке немало сожалений в будущем, стал аборт. По слухам, избавиться от ребенка звезду вынудил продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Логинов не только простил Хлебникову за этот выбор, но и отговорил совершить ту же ошибку позже – уже с другим мужчиной.

Долги второго мужа

После 10 лет отношений с первым мужем Марина Арнольдовна влюбилась в другого мужчину. Ее вторым избранником стал генеральный директор звукозаписывающей студии Михаил Майданич, который принес ей немало бед.

Несмотря на то, что в этом браке на свет появилась первая и единственная наследница певицы Доминика, семейная жизнь не была сладкой. Муж не мог смириться со славой артистки, поднимал на нее руку и скандалил. А после развода супругов стало известно, что Майданич оказался аферистом и задолжал большие деньги не только Хлебниковой, но и звездам шоубизнеса. В том числе Иосифу Пригожину.

Самоубийство возлюбленного

После развода со вторым супругом звезда вернулась к первому. Пара, казалось, снова была счастлива, но в 2017 году Логинов перенес инсульт. Забота о нем полностью легла на хрупкие плечи артистки. А в 2018 году певица нашла возлюбленного мертвым.

Антон Логинов не смог смириться со своей беспомощностью и покончил с собой. В записке мужчина попросил любимую ни в чем себя не винить и назвал ее главной женщиной в своей жизни.

Жуткое похудение, обвинения в алкоголизме и недуг

Свой шестой альбом Хлебникова выпустила только в этом году– после перерыва, который затянулся на 16 лет. За эти годы вокруг жизни артистки ходило много слухов. Поговаривали, что певица пристрастилась к спиртному. С мольбой спасти ее от алкоголизма выступали даже известные личности, хотя звезда опровергала все слухи о пагубном пристрастии.

К тому же, общественность не переставала обсуждать внешний вид Марины Арнольдовны. После трагедии с первым супругом она пережила нервный срыв и похудела примерно до 40 килограммов. Хлебникова уверяла поклонников, что страдает от недуга. Однако до сих пор неизвестно, какого именно.

Пожар в квартире и реанимация

Огонь захватил квартиру артистки вечером 18 ноября. Звезду чудом вытащили из горящей жилища и госпитализировали с обширными ожогами. Сейчас певица в реанимации – она подключена к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозной коме.

Как сообщили спасатели, возгорание началось с кровати Хлебниковой. Предполагается, что она уснула с зажженной сигаретой в руках. К тому же, в ее крови нашли алкоголь.