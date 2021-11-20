"Все осложнения впереди": Врачи борются за жизнь изуродованной в пожаре Хлебниковой

Марина Хлебникова сильно пострадала в страшном пожаре в своей квартире.

Артистка была госпитализирована в НИИ Склифосовского 19 ноября с 50% поражения кожи. Состояние было крайне тяжелое, но за сутки Марину удалось стабилизировать. Она по-прежнему находится в реанимации со страшными ожогами на лице и теле. Врачи делают все, чтобы спасти жизнь певицы.

Хирург института скорой помощи, который занимается обгоревшей Хлебниковой, рассказал о том, какой путь восстановления предстоит артистке. "Она стабильна. Все возможные осложнения могут быть впереди", – объяснил врач.

Медик добавил, что у Марины обожжено лицо и дыхательные пути, а также интоксикация организма – все это может угрожать для жизни. Артистке требуется донорская кровь, из которой будет извлечена плазма для переливания.

Напомним, Марина Хлебникова пострадала в пожаре, который произошел в ее квартире из-за непотушенной сигареты. Спасатели нашли артистку уже без сознания, после госпитализации она впала в кому и оказалась подключена к ИВЛ. Сейчас состояние певицы стабилизировано.

Поклонники сильно переживают за Марину и молятся за ее выздоровление. Хотя изначально многие обвиняли саму артистку в произошедшем. В ее крови при госпитализации обнаружили алкоголь, что натолкнуло фанатов на такие мысли.