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Шоу-бизнес
"Я за нее молюсь": Убитая горем сестра Хлебниковой не находит себе места

"Я за нее молюсь": Убитая горем сестра Хлебниковой не находит себе места

Марина Хлебникова находится в больнице в тяжелом состоянии после пожара.
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Родственники пострадавшей артистки убиты горем, которое обрушилось на семью совершенно неожиданно. Пока Марина находится в реанимации в тяжелом состоянии, ее родные думают, как можно ей помочь. К сожалению, им остается только ждать и надеяться на лучшее.

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Троюродная сестра Хлебниковой призналась, что певица всегда была для нее на особенном месте. "Я за нее молюсь. Она и в детстве, и сейчас самый добрый, светлый для меня человек", – поделилась родственница.

Причина того, что Марина не уследила за огнем и произошел пожар до конца неизвестна. Многие предполагают, что всему виной алкоголь, который нашли в ее крови при обследовании. Однако родственники уверены, что спиртное не может быть причиной, так как, по словам сестры, Хлебникова только вернулась с гастролей и не пила.

Действительно, Марина Хлебникова летала в Санкт-Петербург для работы на новой композицией. Артистка строила огромное количество грандиозных карьерных планов на будущее, но несчастный случай все изменил. Теперь главная задача Хлебниковой – выздороветь. В любом случае, когда нормализуется состояние, певицу ждет долгий процесс реабилитации и устранения последствий сильных ожогов.

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Фото: Nadezhda Lebedeva / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
20 ноября 2021, 12:25 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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