Сатанисткие знаки на стенах: вид обугленной квартиры Хлебниковой ужаснул россиян

18 ноября в доме Марины Хлебниковой произошел пожар. Фото с места ЧП ужасают.

В Сети появились кадры изнутри сгоревшего жилища Марины Хлебниковой, где произошел пожар. На фото, опубликованных телеграм-канлом SHOT, видны черные обугленные стены и полностью выгоревший разложенный диван. Вид места трагедии просто ужасает и выглядит мистически. Не понятно, как певице удалось выжить в этом полыхающем аду. Спасатели выносили ее на руках.

Вид обугленной квартиры Хлебниковой ужаснул россиян. На кадрах видно, что стены и потолок квартиры изуродованы пламенем. Складывается впечатление, что стены исчерчены каким-то предметом хаотичными движениями, на них остались причудливые узоры, напоминающими сатанистские символы.

"Так выглядит квартира Марины Хлебниковой после пожара", – говорится в сообщении.



Сейчас Марина Хлебникова в тяжелом состоянии находится в реанимации НИИ им. Склифосовского. Она получила множество тяжелых ожогов лица, головы и груди. Певица в коме и подключена к ИВЛ.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Марина Хлебникова могла вернуться с продолжительных гастролей и уснуть. Перед этим она употребляла алкоголь и прилегла с сигаретой в руках. Пожарных вызвали родные артистки, которые находились в этот момент дома.