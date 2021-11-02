Убийцу КВН закрыли после громкого гей-скандала

Съемки программы переносятся до более эпидемиологически благоприятного периода. 7 ноября в эфир должен был выйти седьмой выпуск проекта. В нем 12 команд соревнуются в остроумии за приз в 30 миллионов рублей. К слову, по формату шоу "Игра" очень напоминает КВН. Есть мнение, что проект убивает легендарную программу, отбирая у нее рейтинги.
Из-за обострения эпидемиологической ситуации руководство канала и проекта решило не подвергать риску комиков, зрителей и съемочную группу. Кроме того, приостанавливается выход в эфир уже готовых выпусков шоу "Игра". Это объясняют тем, что сейчас программа добралось до экватора турнирной дистанции, и для сохранения целостности картины эффективнее показать оставшиеся выпуски без долгого перерыва.
Вместе с тем источники телеграм-канала Super сообщают, что на ТНТ приняли решение закрыть "Игру". По слухам, дело не в коронавирусных ограничениях, а в гей-скандале, случившемся после второго выпуска шоу "Игра". Якобы причиной закрытия проекта послужил поцелуй двух комиков, а также то, что формат очень сильно напоминает КВН.
Напомним, зрителей шоу "Игра" возмутил страстный поцелуй Дениса Дорохова с товарищем по команде КВН "Камызяки" Александром Панекиным. Некоторые пользователи соцсетей увидели в юмористическом номере пропаганду ЛГБТ, а депутаты Госдумы собираются добиться прокурорской проверки передачи.
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