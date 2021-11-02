"Родится больной ребенок": Новая жена Солнцева согрешила во время беременности

Скандальный артист Гоген Солнцев после развода с пожилой пенсионеркой Екатериной Терешкович пустился во все тяжкие. Мужчина незамедлительно женился на дочери бывшей супруги, шокировав публику. После громкой свадьбы выяснилось, что молодожены ждут малыша.
Как сообщил Гоген Солнцев, его новая супруга Полина вступила в брак, будучи беременной. Срок пока небольшой — два месяца. Однако женщина уже подвергла нерожденное дитя опасности. Избранница фрика согрешила, дав волю пагубным привычкам — выкурила сигарету и отведала алкоголя. "Я боюсь, что родится больной ребенок", — признался Гоген Солнцев.
Эпатажный мужчина рассказал, почему решил жениться через пару недель после развода, да еще и на своей падчерице. Таким образом артист захотел поквитаться с экс-супругой. Дело в том, что Екатерина Терешкович собиралась подавать на Гогена Солцева в суд, чтобы упечь за решетку. Она обвиняла актера в юридических махинациях с ее наследством.
Свадьба с новой пассией обошлась фрику в крупную сумму. Однако его слова о количестве потраченных денег странным образом отличаются. Порталу Teleprogramma.pro Гоген Солнцев сообщил, что потратил на торжество пять миллионов рублей. А вот в беседе сWDay.ru он заявил, что спустил на праздник десять миллионов.
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