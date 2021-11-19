Солнцев связал истинную причину пожара в доме Хлебниковой с ее родственниками

18 ноября Россию потрясла новость о том, что певица Марина Хлебникова обгорела во время пожара в собственном доме. Звезду доставили в НИИ им. Склифосовского с обширными ожогами. Сейчас она в реанимации в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Вероятно, певица заснула с ней в постели, что и привело к трагедии.
Однажды бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев считает, что настоящая причина несчастья гораздо хуже. Он рассказал, как однажды встретил певицу Марину Хлебникову на одном из проектов. Он заметил, что артистка выглядит довольно странно для своих лет. В ответ на это Хлебникова ему нахамила.
"Проблема, очевидно, была налицо и на лице. И я так и не понял, почему люди, живущие рядом, не помогали ей. Вероятно, что сейчас эта проблема усугубилась", – отметил Солнцев.
Напомним, пожар случился в доме № 14 на Ратной улице, где и живет артистка Марина Хлебникова. Там же были родители звезды и ее дочь. Трагедия произошла в том же доме, где покончил с собой бывший муж певицы Антон Логинов.