Появились данные о самочувствии Хлебниковой перед пожаром: Страдала от вредной привычки

Что именно произошло в ту ночь пока не совсем понятно. По некоторым данным, знаменитость выпила бутылку вина, после чего решила покурить в помещении, но потушить сигарету якобы не успела и уснула. Произошло возгорание. Версия пока не получила официального подтверждения.
Известно, что спасателей вызвала дочь Марины Хлебниковой. Соседи видели, как из квартиры вынесли сперва мужчину, а затем и саму артистку. Ее одежда успела обгореть, на теле можно было заметить множественные ожоги. Несколько часов назад представители певицы написали пост.
Они указали, что исполнительница госпитализирована, а также призвали публику не распространять слухи и не верить в них. Представители пообещали дать официальный комментарий. Они заявили, что многие просто пытаются нажиться, предлагая все новые версии происходящего.
Теперь заговорил продюсер Дмитрий Чижов. Он много работал с Мариной Хлебниковой перед трагедией. По его словам, она была крайне активна и чувствовала себя хорошо. Дмитрий отметил, что в прошлом году на артистку много всего навалилось, но уже сейчас она в порядке. Как сообщает "360", он указал, что до пожара певица была полна творческих планов и даже записала новую песню. При этом продюсер подчеркнул, что вредная привычка и правда была у звезды, но на гастролях она всегда курила на улице.