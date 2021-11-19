Известный певец о состоянии изувеченной Хлебниковой: Страшная трагедия!

В доме знаменитости произошло возгорание. Точная причина пока не установлена, но версий случившегося в Сети можно найти крайне много. Многие поверили в самую первую появившуюся. Тогда сообщалось, что артистка якобы употребляла алкогольные напитки и уснула, а потушить сигарету якобы забыла, Однако пока официально информацию никто не подтвердил.
Известно, что соседи видели, как из дома вынесли сперва мужчину, а затем и саму Марину Хлебникову с жуткими ожогами на теле. Спецслужбу вызвала дочь исполнительницы. По некоторым данным, она якобы выпила бутылку вина одна перед тем, как уснула. Представители знаменитости опубликовали пост, где призвали не верить слухам и ждать официального комментария.
На вопрос, по какой причине его нельзя дать сразу, ответа не последовало. Известно, что сейчас певица пребывает в коме на аппарате ИВЛ. Детали ее состояния не разглашаются, а друзья, близкие и поклонники крайне обеспокоены ситуацией. Певиц Юлиан указал, что просто не может найти себе места от горя.
Много лет артисты были близкими друзьями. Исполнитель признался, что до последнего отказывался верить в то, что это и правда происходит. Он указал, что даже попытался позвонить подруге, но не смог. "Страшная трагедия", – ахнул он. Артист призвал каждого молиться за жизнь и здоровье Марины Хлебниковой.