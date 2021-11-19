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Шоу-бизнес
Известный певец о состоянии изувеченной Хлебниковой: Страшная трагедия!

Известный певец о состоянии изувеченной Хлебниковой: Страшная трагедия!

В последнее время в жизни Марины Хлебниковой произошло множество неприятностей. Теперь случился страшный пожар.
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В доме знаменитости произошло возгорание. Точная причина пока не установлена, но версий случившегося в Сети можно найти крайне много. Многие поверили в самую первую появившуюся. Тогда сообщалось, что артистка якобы употребляла алкогольные напитки и уснула, а потушить сигарету якобы забыла, Однако пока официально информацию никто не подтвердил.

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Известно, что соседи видели, как из дома вынесли сперва мужчину, а затем и саму Марину Хлебникову с жуткими ожогами на теле. Спецслужбу вызвала дочь исполнительницы. По некоторым данным, она якобы выпила бутылку вина одна перед тем, как уснула. Представители знаменитости опубликовали пост, где призвали не верить слухам и ждать официального комментария.

На вопрос, по какой причине его нельзя дать сразу, ответа не последовало. Известно, что сейчас певица пребывает в коме на аппарате ИВЛ. Детали ее состояния не разглашаются, а друзья, близкие и поклонники крайне обеспокоены ситуацией. Певиц Юлиан указал, что просто не может найти себе места от горя.

Много лет артисты были близкими друзьями. Исполнитель признался, что до последнего отказывался верить в то, что это и правда происходит. Он указал, что даже попытался позвонить подруге, но не смог. "Страшная трагедия", – ахнул он. Артист призвал каждого молиться за жизнь и здоровье Марины Хлебниковой.

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Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 12:30 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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