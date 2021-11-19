"40 дней": за умирающую после пожара Хлебникову осталось только молиться

В квартире певицы Марины Хлебниковой вчера произошел страшный пожар. Все случилось в доме на улице Ратной.
Свидетели инцидента поделились воспоминаниями о том, что из подъезда певицу вынесли на носилках. Она была без сознания и в ожогах. Сейчас артистка находится в коме, ее подключили к аппарату ИВЛ.
"Разбирая натальную карту Марины, мы можем увидеть, что есть напряжение – напряжение планет, которые работают на конфликтность, травмоопасность, аварийность, пожары", – начала свой разбор Алена Зотова.
Астролог уверен, что дата рождения знаменитости сильно повлияла на то, что сейчас происходит в ее жизни. Напомним, она появилась на свет 6 ноября 1965 года.
"Недавно Марина праздновала свой день рождения и до дня рождения, 40 дней – до и 40 дней – после. Напряженная энергетика может появляться около дня рождения. Уже со вчера у нас напряжение на небе, так как мы все входим в коридор затмения, сегодня с обеда", – объяснил эксперт.
Важно заметить, что Зотова уверена, что в этот период со звездой могло произойти любое несчастье – авария, например. Марине нужно задуматься о том, что она делает, пересмотреть свой жизненный путь.
"Поможет энергия людей. Если много людей начнут за нее молиться, это может помочь энергетически", –
астролог буквально призвал помочь исполнительнице быстрее прийти в себя.