Распутина врезала нажившемуся на скандале с инцестом Малахову: Ненависть и злоба

После скандала с дочерью Маши Распутиной, которая заявила об изнасиловании со стороны брата, с певицей хотели поговорить многие. Теперь она дала сразу два интервью.

В октябре юная Мария приняла участие в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Она заявила, что сводный брат приставал к ней, а молодой человек даже продемонстрировал некоторые интимные фото. Прямо на съемочной площадке дочь звезды набросилась на родственника, а тот ответил ей. Драку смогли разнять лишь охранники. Роман отзывался о певице крайне негативно, что еще раз спровоцировало наследницу.

Даже сам ведущий был шокирован поведением детей и посочувствовал Маше Распутиной. Он указал, что ей сейчас скорее всего хочется лишь оказаться крайне далеко от всего происходящего. Выяснилось, что исполнительница крайне обижена именно на Малахова. Все дело в том, что, когда дочь пришла на шоу, он даже не попытался связаться с ней и сообщить о происходящем.

По словам Распутиной, близкими друзьями они не были, но всегда хорошо общались. В Сети можно найти множество совместных снимков знаменитостей. Певица убеждена, что ведущий должен был позвонить ей и спросить, что делать с дочерью, а этот жест – крайне неуважительный. При этом она признает, что Мария сама "бегала" за ним и просила снять выпуск про нее.

На вопрос о том, что случилось в семье, однозначного ответа Маша Распутина дать не может. Она указала, что все дети близко дружили, но в какой-то момент все пошло не так. "Ненависть и злоба", – описала мать состояние дочери. Она крайне обеспокоена ситуацией.

