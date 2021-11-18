"Может видеть потусторонний мир": Распутина рассказала о неизлечимом недуге дочери

Младшая дочь певицы по имени Мария недавно оказалась в центре громкого скандала, пожаловавшись на приставания со стороны сводного брата в популярном ток-шоу. После этого сама Маша Распутина дала интервью, в котором рассказала, что определенные проблемы есть и у ее старшей наследницы – Лидии.
В ютуб-шоу "Алена, блин!" на канале Super артистка призналась, что Лидия неизлечимо больна. Речь идет о некоем психическом заболевании, избавиться от которого уже невозможно. Время от времени женщина получает медицинскую помощь и ей становится лучше.
"Она может видеть потусторонний мир," – рассказала Мария о дочери.
При этом артистка не стала называть диагноз наследницы, но подчеркнула, что болезнь пришла к Лидии с возрастом. В детстве врачи ничего подобного за ребенком не замечали.
Шесть лет назад Лидия поддержала своего отца – Владимира Ермакова и на всю страну выступила против самой Распутиной. Тогда Мария еще не знала о болезни дочери и думала о ней плохо. Со временем звезда поняла, что все дело в неизлечимом недуге. К тому же, негативное влияние на Лидию оказал ее отец, который всячески поливал Марию грязью. Позже наследница певицы встала на ее сторону и все высказала Ермакову. Певица подчеркнула, что у ее старшей дочери очень доброе сердце.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о скандале с младшей дочерью Маши Распутиной, которая показала следы насилия.