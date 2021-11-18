Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь

Недавно младшая наследница певицы появилась в популярном телевизионном шоу и рассказала о том, что ей пришлось пережить в родном доме. Девушка обвинила родителей в плохом обращении, а своего сводного брата и вовсе – в домогательствах, после чего разгорелся громкий скандал. Теперь Маша Распутина прокомментировала поведение дочери в ютуб-шоу "Лучше – правду с Суреном Каграмановым".
Звездная мать призналась, что они с мужем ничего не знали об участии дочери в скандальном шоу. После того, как это случилось, родители сгоряча пообещали дочери: пойдет еще раз, выгонят из дома. Впрочем, из основного дома Распутина с мужем девушку и так уже выгнали.
Мария уже давно отбилась от рук. Например, она перестала посещать занятия в университете, за который родители заплатили немалую сумму. Как-то наследница певицы пыталась исподтишка снимать родителей на телефон, чтобы потом продемонстрировать кадры их жизни. Когда же Распутина с мужем услышали от дочери мат в свой адрес, девушке сказали идти жить в гостевой дом на территории их же участка. Вернуться разрешили, когда исправится. С тех пор прошло около года, но Мария так и не исправилась.
Распутина призналась, что ее дочь еще довольно глупа, ведь она всегда немного отставала в развитии от своих сверстников. Певица уверена, что Мария просто попала под плохое влияние соцсетей и подруг, к тому же, они сами ее сильно разбаловали. Тем не менее, звезда надеется, что девушка еще образумится и все у них наладится.
Ранее Маша Распутина рассказала о неизлечимом недуге своей старшей дочери Лидии.