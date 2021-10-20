Зачем Наташа Королева подставила собственного мужа

Настоящим шоком для общественности стало недавнее заявление Наташи Королевой о том, что она тайно стала мамой во второй раз. По признанию самой артистки, звезда подарила собственную яйцеклетку близкому другу, который много лет проживает в Штатах. Суррогатная мать родила ему дочь, о которой мужчина мечтал долгое время. Около двух лет Королева хранила эту тайну не только от поклонников, но и от собственной семьи. Пикантности ситуации придает тот факт, что муж Королевой Сергей Глушко тоже был не в курсе этой шокирующей истории. О том, что его супруга передала яйцеклетку другому мужчине, Тарзан узнал только на съемках одного из телешоу.



Безусловно, Наташа поставила законного мужа в неловкое и даже глупое положение. Согласитесь, когда женщина идет на такой важный и ответственный шаг, то она как минимум должна посоветоваться с супругом, получить его одобрение. Получается, что у Королевой на стороне родился ребенок (пусть и с помощью суррогатной матери), а Глушко об этом даже не поставили в известность. Тем самым певица дает понять всем вокруг – любое важное решение она может принять сама, не считаясь с мнением мужа. На мой взгляд, артистка показывает, что в своей семье она является доминантом, лидером, которого глобально не волнует и не интересует мнение близких. Кто бы что ни говорил – Наталья все равно сделает по-своему. Получается, можно сделать вывод о том, что в их паре с Глушко Тарзан явно остается на вторых ролях.

Не исключаю я и того, что Королева решила попросту припомнить Сергею былое и отыграться за собственные обиды и огорчения. Стоит вспомнить прошлогодний скандал, когда все вокруг обсуждали измену Тарзана жене, которая стала достоянием общественности. Безусловно, Наталье тогда было стыдно и неприятно, уверен, что артистке хотелось просто провалиться сквозь землю. Несмотря на то, что брак знаменитостей продолжился, я уверен, что до конца певица вряд ли смогла простить мужу измену. Ситуация с внебрачной дочерью помогла Королевой реабилитироваться и щелкнуть Глушко по носу. Не исключаю, что это могла быть своего рода месть любимому мужчине. Теперь они квиты: если в прошлом году в неловком положении оказалась Королева, то теперь все то же самое прочувствовал Тарзан.

В любом случае самое главное, чтобы за чередой хайповых историй и скандалов, которые тиражируют СМИ, Сергей и Наталья не растеряли собственное семейное счастье. Безусловно, супругам уже много лет удается оставаться ньюсмерками и быть на гребне славы, но вот становится ли от этого крепче их семейный тандем? Я надеюсь, что в дальнейшем эта красивая пара будет радовать нас не только скандалами и интригами, но и позитивными новостями, а также творческими успехами.