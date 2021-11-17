"Страшно становится": потерявший партнершу Башаров не находит себе места

Накануне стало известно о смерти Кристины Асмаловской, которая была партнершей Марата Башарова по танцевальному проекту.

41-летняя Кристина Асмаловская заразилась коронавирусной инфекцией, и ее организм не смог справиться с последствиями коварной болезни, в результате чего женщина скончалась. Узнав об этой трагедии, Марат Башаров испытал настоящий шок.

Артист рассказал, что он был дружен с покойной по жизни, хоть и никаких близких отношений у партнеров по "Танцам со звездами" не было. Именно Кристина познакомила актера с миром танцев и многому его научила.

В комментарии изданию Teleprogramma.pro Башаров объяснил, что его партнерша по проекту была молодой, сильной и здоровой, так как всю жизнь танцевала. Никто не ожидал, что болезнь может сломать такого человека.

"Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится," – признался не находящий себе места актер.

Мужчина призвал всех серьезнее относится к опасному вирусу, который может подстерегать где угодно, и активнее прививаться. Он выразил сочувствие матери покойной танцовщицы, которой придется хоронить собственного ребенка – это действительно страшно. Артист также рассказал, что у Асмаловской не было детей и мужа, и из-за этого женщина была несчастна, ведь ей хотелось иметь семью.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как умирала партнерша Марата Башарова Кристина Асмаловская.