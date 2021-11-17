"Стало трудно дышать": Как умирала партнерша домашнего тирана Башарова

Известная телеведущая скончалась в больнице. Временную спутницу Марата Башарова не уберегли.

В ноябре 2021 года не стало ведущей детской передачи "АБВГДейка" Кристины Асмаловской. Также она известна как партнерша Марата Башарова по шоу "Танцы со звездами". Звезда умерла с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Коллега усопшей Татьяна Черняева сообщила подробности.

"Ей стало трудно дышать, вызвали скорую, у нее было поражено 25%. Ее забрали с подозрением на ковид", — рассказала в интервью женщина. Накануне смерти Кристина Асмаловская несколько дней лежала в реанимации, пациентку подключали к аппарату ИВЛ.

Незадолго до заражения коронавирусом телеведущая находилась в стационаре больницы, пытаясь поправить здоровье печени и желчного пузыря. Татьяна Черняева предполагает, что там Кристина Асмаловская и подхватила ковид. Выяснилось, что временная спутница Марата Башарова по танцевальному проекту не была против вакцинации.

Известно, что Марат Башаров разместил в "Инстаграм" трогательное фото, где изображен с Кристиной Асмаловской. "Светлая память..." — подписал снимок актер.

Напомним, что артисту приходится крайне осторожно выбирать выражения, которые касаются женщин. Марат Башаров успел прославиться на всю страну как домашний тиран, который не раз поднимал руку на представительниц слабого пола. После откровений об избиениях его репутация сильно испортилась.