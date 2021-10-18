"Я не буду это слушать!": Бузова сцепилась с коллегой в эфире

Недавно на телеканале "Беларусь 1" стартовало вокальное шоу "Х-фактор". Наставниками популярного проекта стали Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и рэпер Серега. Сначала звезды вроде бы сумели поладить, но в очередном выпуске шоу между знаменитостями вспыхнул нешуточный спор.
В официальном инстаграм-аккаунте проекта появились кадры, на которых видно, как наставники сцепились прямо в эфире. Судя по всему, конфликт произошел после выступления одной из участниц. Взбешенный Соседов высказал свои претензии относительно того, что поющая ведущая постоянно болтает. Музыкальный критик подчеркнул, что это неприлично.
Ольга Бузова в ответ не стала сдерживать эмоций.
"Я не буду это слушать!" – во всеуслышание заявила расстроенная звезда.
Улаживать конфликт между коллегами пришлось Сергею Пархоменко, известному как рэпер Серега. К счастью, все обошлось без драки, однако некоторые зрители заметили в глазах певицы слезы. Впрочем, возможно звездный конфликт был всего лишь частью сценария.
Ранее Ольга Бузова отмечала, что не боится критики. А на шоу "Вечерний Ургант" блондинка хвасталась тем, что после совместной работы на вокальном проекте даже Сергей Соседов изменил свое мнение о ней.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ольга Бузова внезапно потеряла голос.
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