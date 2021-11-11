Лазарев сильно сдал после грязного гей-скандала

Судя по результатам последних опросов, репутация Сергея Лазарева несколько пошатнулась.

Исследовательский холдинг Romir каждый квартал выясняет, кому россияне доверяют больше всего среди музыкантов. По результатам исследования формируется рейтинг из ТОП-10 инфлюенсеров. В свежем рейтинге Сергей Лазарев сильно сдал – артист потерял целых две позиции по сравнению с прошлым кварталом.

Сейчас Лазарев занимает седьмое место в списке. Возможно, падение в рейтинге как-то связано с грязным гей-скандалом – именно так наш народ относится к крепкой связи между мужчинами. Дело в том, что в этом контексте имя артиста упоминали в течение долгого времени. Речь идет о крепкой дружбе между Сергеем Лазаревым и Алексом Малиновским. Мужчины много времени проводили вместе и часто ездили отдыхать вдвоем, после чего злые языки стали называть их парой.

При этом сам Лазарев никогда не подтверждал подобных слухов – исполнитель вообще избегает говорить о своей личной жизни. К тому же, какое-то время назад в Сети заговорили о серьезном разладе между друзьями, так как они отписались друг от друга в соцсетях.

Что касается рейтинга доверия, то возглавляет его, как и прежде, Алла Пугачева. На втором месте оказалась Ольга Бузова, а на третьем – Филипп Киркоров.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергея Лазарева сняли на отдыхе с Алексом Малиновским после слухов о разладе.