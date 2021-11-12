Порезвившуюся со стриптизером Бледанс закидали камнями за разврат на Кавказе

Эвелина Бледанс посетила Северный Кавказ и осталась под большим впечатлением.

Своими эмоциями от пережитого в поездке артистка поделилась в "Инстаграме". Эвелина Бледанс разместила видео, на котором среди прочего запечатлен ее очень раскрепощенный танец со стриптизером, облаченным в одни лишь микро-трусики.

Звезда подчеркнула, что для нее край джигитов открылся с разных сторон, и поблагодарила своих друзей за приятные сюрпризы. Впрочем, подписчики актрисы не сумели оценить такие сюрпризы. Как сообщил Пятый канал, люди обвинили резвящуюся с обнаженным мужчиной знаменитость в глумлении над кавказскими традициями.

Возмущенные пользователи буквально закидали актрису камнями за разврат:

"На Кавказе могла бы себя и по скромней показать" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Очень неприятно смотреть на данное видео!, "На Кавказе женщины себя так не ведут! Стыдно смотреть!", "Я живу на Кавказе и мне даже неловко стало при просмотре", "Обычно разврат творят приезжие из соседних республик".

Эвелина Бледанс не стала отвечать на гневные комментарии и обвинения в разврате. Судя по всему, она прекрасно провела время в поездке, а теперь уже отправилась в следующее путешествие.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Эвелина Бледанс шокировала россиян заявлением о сыне.