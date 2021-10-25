"С таким диагнозом не живут столько": Бледанс шокировала заявлением о сыне

Сын советской звезды Ии Саввиной Сергей Шестаков умер 22 октября в возрасте 64 лет. Медики отмеряли ему жизнь не дольше 43 лет. У него был синдром Дауна.
Ведущая Эвелина Бледанс, которая воспитывает сына с таким же диагнозом, выразила соболезнования коллеге по шоу-бизнесу и высказалась по поводу Сергея. 52-летняя звезда заявила, что сын Ии прожил счастливую и долгую жизнь благодаря матери.
Сергей Шестаков всегда находился в кругу творческих людей, коллег и друзей матери. Он был талантливым и добрым человеком, отметила Бледанс. Ведущая назвала это мотивирующим примером, ведь Сергей пережил свою мать на десять лет. Некоторые поклонники шокированы таким заявление, однако для людей, которые живут в похожей ситуации, это действительно показатель.
"Он побил все рекорды. Потому что с таким диагнозом не живут столько. Он — ответ на многие страхи мамочек. Человек жил в любви", – сказала Бледанс.
Напомним, Эвелина Бледанс является мамой двоих детей. От второго мужа израильского бизнесмена Дмитрия она родила в 1994 году сына Николая. С 2012 года молодой человек живет в Израиле. У младшего сына Бледанс синдром Дауна. Звезда никогда не скрывала особенность своего сына и напротив часто говорит об этом, пропагандируя уважительное отношение к таким людям.
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