"Заставляли делать минет и насиловали": рыдающая Бледанс об издевательствах над "особенным" мальчиком

28 октября стало известно, что шестеро 14-летних подростков с особой жестокостью издевались над второклассником с особенностями развития. "Он подвергся физическому и эмоциональному насилию, границы которого выходят далеко за отметку 21+", – рассказала Эвелина.
Она шокировала деталями – оказалось, что подростки заставляли ребенка с синдромом Дауна делать минет и насиловали его палкой. Но позже эти подробности исчезли из публикации Эвелины – политика "Инстаграма" не позволяет делиться подобным натуралистичным контентом.
"Все происходящее снимали на телефон и выкладывали в сеть, – продолжает Эвелина. – О страшном событии первой узнала тетя ребенка — она увидела в группах и пабликах шокирующее фото и забила тревогу. Как выяснилось, школьный психолог знал о происходящем, ведь издевательства начались еще в середине октября!".
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, но родители подозреваемых и школа, где все это произошло, пытаются "замять конфликт". "Меня трясет, я рыдаю и плачу уже целые сутки, – призналась Эвелина. – Я уверенна, что возмездие и справедливость расставит все на свои места! Призываю власти Краснодарского края (все случилось в станице Варениковской – Прим.ред.), администрацию, прокуратуру, МВД довести дело до конца, чтоб ни одному участнику трагедии (будь то неадекватные дети и воспитавшие их родители) все не сошло с рук!".
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