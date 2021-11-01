Обессилевшей Костенко с сыном на руках указали на выход

Жена футболиста Дмитрия Тарасова родила сына и выписывается из роддома.

Анастасию Костенко 29 октября родила Дмитрию Тарасову четвертого ребенка. Модель рожала в подмосковном госпитале "Лапино", где на свет появились все ее дети.

Для Костенко это третий ребенок и первый сын. Роды прошли без осложнений. Мальчика назвали Алексеем в честь отца Тарасова.



Сейчас Анастасия Костенко с сыном готовится выписаться из роддома, передает Пятый канал. Хоть после родов женщина всегда обессилена, судя по всему, засиживаться в госпитале она не захотела. Многодетную мать будут встречать из роддома муж, две дочки и мама, которая прибыла из Ростовской области.

Анастасия Костенко обожает детей и не исключает, что родит Дмитрию Тарасову пятого наследника. Однако в последнее время в СМИ все чаще появляются новости о том, что пара находится на грани развода. Сейчас, судя по "Сторис" мужа и жены, в их жизни царит идиллия. Анастасия уже показала, как довольный новоиспеченный отец берет на руки крошечного младенца и с любовью держит его, не отрывая глаз.

Отметим, что в госпитале "Лапино", куда отправляются рожать многие звезды, цены на услуги стартуют от двухсот тысяч рублей. Если же муж и жена проводят роды совместно и с конкретно выбранным врачом, ценник переваливает за 300 тысяч. Недавно Анастасия Костенко намекнула, что на родах никогда не экономит. Она сравнила это с покупкой мобильного телефона.