"Нет ни того, ни другого": одинокая Айза Анохина взвыла без любви

Айза Анохина пожаловалась поклонникам на свою жизнь. Она поделилась душераздирающим признанием.

В своем микроблоге телеведущая рассказала, что очень одинока. Айза Экс-супруга рэпера Гуфа сообщила, что собирается делиться с фолловерами всякой всячиной, поскольку в реальной жизни ей некому написать.

"Когда-нибудь я снова обрету друга и любовь... а пока у меня нет ни того, ни другого. Буду ржать с вами", – поделилась блогер. Подписчики стали обсуждать, почему Айза Анохина одинока и сошлись во мнении, что знаменитость в этом сама виновата.

Также они вспомнили о том, что ее бывший муж-музыкант скоро женится и от одиночества не страдает. Айза Анохина же бегает по молодым парням, и поэтому нет у нее любви.

Ранее певица поделилась интимным признанием. Она сообщила, что попробовала в постели разное, и пришла к неутешительному выводу: во время секса нереально испытать экстаз одновременно с мужчиной. Также Айза Анохина считает, что имитировать оргазм не надо, иначе это станет привычкой.

Как писали "Дни.ру", Айза Анохина после расставания со своим третьим возлюбленным периодически в своем "Инстаграм" критикует то первого мужа, рэпера Алексея Долматова, то серфера Дмитрия, от которого она родила второго ребенка, то певца Олега Майами.

