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Шоу-бизнес
"Как заноза": брошенной Айзе Анохиной предрекли множество страданий

"Как заноза": брошенной Айзе Анохиной предрекли множество страданий

Стало известно, что недавно сошедшаяся с экс-супругом рэпером Гуфом Айза Анохина вновь одна. Таролог Марианна Абравитова объяснила, почему жизнь вновь и вновь сводит теледиву с бывшим мужем.
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Не успели поклонники звездной пары обрадоваться их воссоединению, как выяснилось, что музыкант снова бросил Айзу Анохину. Певец вернулся к Юлии Королевой. Марианна Абравитова убеждена, что чету еще не раз ждут и встречи, и расставания.

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По словам таролога, Айза Анохина и Гуф – кармическая пара. Именно поэтому жизнь сводит и разводит их. Эксперт считает, что телеведущей не стоит делать ставку на алексея Долматова (Гуфа), как на партнера до конца жизни. Ведь он еще не раз принесет ей страдания.

Абравитова отметила, что у светской львицы скоро появится новый мужчина, и она будет счастлива. Таролог полагает, что звезда еще родит детей, передает Пятый канал.

Эксперт заявила, что рэпера нельзя окончательно изгнать из жизни Айзы Анохиной. По словам Абравитовой, исполнитель, как заноза, будет в сердце красотки. Несмотря на то, что таролог предрекла Гуфу еще множество женщин, настолько серьезных отношений, как с Айзой Анохиной, у него ни с кем не будет.

Напомним, телеведущая и рэпер были женаты с 2008 года по 2014 годы. Айза Анохина растит сына Сэма. У нее есть и второй наследник Элвис от другого мужчины.

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Айза Анохина. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 20:12 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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