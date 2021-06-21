"Снова баба Гуфа": Айза шокировала подробностями новых отношений

После скандального развода с Гуфом личная жизнь Айзы не стала менее яркой и громкой. Она была замужем за серфером Дмитрий Анохиным, от которого родила второй сына Элвиса, а последний год встречалась с певцом Олегом Майами. Однако романы не увенчались успехом и вскоре распались.
На днях в программе "Исповедь" на платформе PREMIER звезда раскрыла тайну новых отношений. Айза призналась, что сошлась в бывшим мужем Гуфом. Сейчас пара наслаждается друг другом, слушает любимую музыку и мечтает вместе встретить счастливую старость.
Также Айза поделилась, что целовать мужчину, которого последний раз целовал 10 лет назад, – очень необычное чувство. Ощущение, по словам звезды, что целуешь близкого родственника.
"Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена, а баба Гуфа. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни. Мы раньше часто слушали музыку вместе", – с трепетом отметила певица и блогер.
Кроме того, Айза уверила зрителей, что их совместный сын Сэм спокойно отреагировал на воссоединение родителей. Главное для ребенка, чтобы папа не так часто появлялся дома.
К слову, звезда высказалась и на тему прошлых отношений Гуфа. Айза утверждает, что девушка Юля встречалась с Лешей ради корыстных целей, популярности и денег. По мнению певицы и блогера, Долматов заслуживает лучшего.
"Я ей не позволю хайпиться на Леше. Я думаю, что пора прикрыть эту кормушку. Не знаю, что у них было, но Леша мой. Леша заслуживает только самого лучшего – меня", – гордо заявила Айза.
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