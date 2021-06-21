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Шоу-бизнес
Айза Долматова сообщила о третьей беременности после воссоединения с Гуфом: Большой срок, два месяца

Айза Долматова сообщила о третьей беременности после воссоединения с Гуфом: Большой срок, два месяца

Ведущая и бизнесвумен Айза Долматова рассказала о переменах в жизни. Она забеременела.
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36-летняя Айза Долматова воспитывает двоих детей от разных отношений. Первого сына Сэма она родила от рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф. Второй мальчик Элвис родился у нее от серфингиста и предпринимателя Дмитрия Анохина.

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После расставания с серфингистом Айза Долматова снова закрутила роман. Ее новым избранником стал певец Олег Майами. Ведущая призналась, что могла родить ребенка от третьего возлюбленного. Она забеременела случайно. Но на тот момент отношения пары находились на грани. Айза решилась на аборт, за что ужасно корит себя.

"У меня уже был большой срок, два месяца", – сказала Айза.

Она призналась, что даже проходила восстановительную терапию, так как потеря ребенка стала для нее ужасным ударом. Об этом она заявила Айза в шоу "Исповедь" для видеосервиса Premier.

Сегодня Айза Долматова снова не одна. Она призналась, что снова влюбилась в своего первого мужа. Поклонники в восторге от воссоединения своих кумиров, ведь после развода с Гуфом ее не ассоциировали ни с кем кроме него. Пара действительно смотрится очень гармонично вместе.

Напомним, Алексей Долматов и Айза были женаты с 2008-го по 2014-й. В 2010 году у них родился сын. Айза Долматова призналась, что хотела бы родить еще девочку, но скорее всего, не достойна такой божьей милости.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 13:32 Источник: Premier ✓ Надежный источник
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