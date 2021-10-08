"Все деньги отдавали": Звезда Comedy Woman Медведева откровенно об уходе

Юмористка Наталия Медведева рассказала, почему бросила КВН ради съемок в Comedy Woman.

У артистки Наталии Медведевой за спиной большой опыт участия в различных комедийных проектах. В прошлом ей даже пришлось выбирать между работой в КВН и популярным шоу Comedy Woman. Знаменитость изначально знала, что не променяет проект ТНТ на групповые юмористические игры. В частности, причина этого крылась в необходимости заработка — Наталия Медведева не получала зарплату в КВН.

Звезда рассказала, что члены ее команды платили взносы, чтобы участвовать в клубе веселых и находчивых. В то время сумма составляла порядка 4-5 тысяч рублей. Причем тратиться приходилось еще и на костюмы, места для репетиций, билеты, гостиницы. Далеко не всегда удавалось находить спонсоров. "Это дорогое удовольствие. Каждый из нас работал сам на каких-то работах, мы все деньги отдавали в КВН", — поделилась Наталия Медведева в свежем интервью.

В Comedy Woman артистка стала получать некоторый доход, который слегка упростил ее творческий путь. Сначала это были чисто символические деньги, но с ростом популярности Наталия Медведева могла рассчитывать на крупные гонорары. С ней заключали контракты, получалось зарабатывать по 50 тысяч рублей за программу. Однако и такая прибыль не казалась звезде достойной, ведь порой репетиции занимали целый месяц, а все это время деньги не поступали.