"Быстрее за какашкой": Тарасов заставил кричащих детей вылизывать коричневые руки

Футболист давно искал ту самую женщину, которая сможет подарить ему детей и ощущение домашнего уюта. В его первом браке с Оксаной Пономаренко на свет появилась девочка Ангелина, но сохранить отношения с ее матерью спортсмен не сумел. Второй женой знаменитости стала поющая ведущая. О деталях их отношений знала вся страна. Пара постоянно демонстрировала публике свою жизнь, обрела целую армию поклонников и хейтеров.
Однако сказка с большим домом и вечерними "историями" из кровати завершилась. Ольга Бузова пролила много слез, а журналисты ежедневно публиковали десятки новостей о подробностях происходящего. Свое счастье полузащитник "Велеса" обрел с моделью Анастасией Костенко. За пять лет брака она родила Дмитрию Тарасову двоих дочерей, а скоро на свет появится еще один малыш.
Полузащитник "Велеса" для многих является примером того, каким должен быть отец. Он проводит много времени с детьми, всячески помогает супруге и радуется каждому новому дню, проведенному рядом с дамой сердца и дочерьми. Накануне он удивил публику. Дмитрий решил опробовать модный сейчас "пранк" с использованием шоколадной пасты. После того, как дочь сходила в туалет, он обмазал пальцы коричневой массой и предложил наследницам облизать их.
Происходящее Дмитрий Тарасов опубликовал в "историях" личного блога. На кадрах он бегает за дочками и говорит: "Быстрее за какашкой! Будешь?". Девочки кричат, убегают и прячутся, но окрыленного родителя это не останавливает, он настаивает. В итоге футболист сел на диван и сам облизал руки. Он подчеркнул, что не понимает, почему все так любят шоколадную пасту. Ситуация вызвала жаркие споры в Сети. Многие пользователи посчитали юмор не совсем адекватным.
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