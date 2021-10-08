Прибавление в семье и молодой возлюбленный: как сейчас живет экс-подопечная Фадеева Наргиз

Наргиз нашла свое счастье и оправилась после скандала с Фадеевым

51-летняя российская певица Нагриз Закирова стала известной благодаря своей нестандартной внешности и сильному голосу. Однако жизнь артистки была непростой. Закирова пережила предательство первого супруга, стала вдовой, эмигрировала в Америку, скандально развелась с мужем-итальянцем, вернулась на родину. А в прошлом году громко покинула музыкальный лейбл MALFA Максима Фадеева и теперь, кажется, нашла свое счастье.

О том, что в личной жизни певицы все хорошо, она рассказала поклонникам прошлой осенью. Артистка призналась, что уже много лет встречается с сотрудником своей команды Антоном Ловягиным, который моложе ее на 11 лет. Ловягину не терпится отвести Закирову в загс, но она не торопится связывать себя с узами брака.

Чувства пары вспыхнули 8 лет назад, когда певица была замужем за итальянцем Филиппом Бальзано. Некоторые поклонники предполагают, что новый возлюбленный стал одной из причин для развода, хотя Наргиз утверждала, что порвала с Филиппом из-за его равнодушия. Но, по словам Бальзано, это певица остыла к нему.

В мае этого года в семье Наргиз появился новый член семьи — ее 20-летняя дочь Лейла родила малыша Леви от своего супруга Троя Миллера. Однако певица стала бабушкой задолго до этого. Ее первый внук от старшей дочери Сабины, шестилетний Ной, живет в Америке вместе с матерью.



Громкий поворот в карьере Закировой произошел в 2019 году, когда она покинула музыкальный лейбл MALFA Фадеева после 5 лет сотрудничества. Как говорит артистка, продюсер перестал заботиться о ее развитии и все свободное время уделял работе со своей фавориткой Ольгой Серябкиной. Так певица лишилась права исполнять свои старые треки, написанные Фадеевым и получила дополнительные проблемы. По словам Наргиз, именно из-за экс-продюсера ее вырезают из телеэфиров.

В 2020 году артистка подписала контракт с Виктором Дробышем, а этим летом они выпустили первую совместную работу — сингл "Зачем ты так?".