"Чемпион по сосанию груди": Кучера раскрыл секрет удовлетворения

47-летний актер Оскар Кучера дважды был неудачно женат. Его первой супругой была коллега Юлия Лисеева. Вторая жена Майя Маркова родила от него сына. Оба брака распались.
Сейчас Оскар Кучера снова женат – в третий раз. Актер наконец-то обрел гармонию в семейной жизни. Звезда "Улиц разбитых фонарей" является многодетным отцом. Нынешняя жена Юлия родила ему троих наследников.
Несмотря на обилие работы, Кучера успевает много времени уделять семье. Актер старается посвящать жене и детям все свободное время, и получает от этого истинное удовольствие и удовлетворение.
В этом году старший сын Оскара Кучеры Александр поступил на актерские курсы МХТ, которые заканчивал и сам актер. Кучера был против такой карьеры сына, но пошел на компромисс, пожелав отпрыску успехов.
Второй 16-летний сын Оскара Кучеры, которого тоже зовут Александр, увлекается экономикой и мечтает стать бизнесменом. При этом мальчик уже зарабатывает самостоятельно.
14-летний сын Оскара Кучеры Даниил планирует поступать в архитектурный. Дочери Кучеры сейчас шесть лет. Она единственная девочка среди детей актера.
"А младший сын — чемпион по сосанию груди", – с юмором отметил Кучера.
Актер признался, что больше не хочет детей. Несмотря на счастливую семейную жизнь, ему достаточно.
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