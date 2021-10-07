Продавшую яйцеклетку Королеву призвали раскрыть правду о сыне: Он точно от Тарзана?

Исполнительницу начали подозревать в неверности супругу – Сергею Глушко. Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с 19-летним сыном. В кадре довольные Наташа Королева и Архип одеты в красное.
Некоторым фолловерам показалось, что молодой человек больше похож на японца, нежели на русского. "А он точно от Тарзана?", – поинтересовался один из подписчиков. Многим не понравились и наряды членов звездной семьи. Они посчитали, что мать и сын напоминают клоунов. "Колхозники", – грубо заявил некий комментатор.
Интересно, что наследник Наташи Королевой действительно изучает культуры Востока. Парень хорошо владеет японским языком.
Напомним, недавно звезда ошарашила публику сенсационной новостью о том, что продала свою яйцеклетку другу-гею. Она утверждает, что теперь у нее есть дочь, которая живет в однополой семье. Девочку выносила суррогатная мать. Однако многие не верят в эту историю, считая, что Наташа Королева просто хочет поймать хайп.
Наташа Королева и стриптизер Тарзан женаты уже почти 20 лет. Как писали "Дни.ру", ранее выяснилось, что Сергей Глушко крутил роман с молодой актрисой. Певица простила неверного супруга, и паре удалось сохранить семью.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос
Как привлечь внимание серьезного мужчины?