Новикова о ночных утехах затейника Задорнова с толпой проституток: Собрал всех б***й

Сочинский гранд-отель "Жемчужина" – любимый у Клары Новиковой. Когда она приезжает работать на Черноморское побережье, то всегда останавливается именно здесь, чтобы насладиться и любимым пляжем, и любимым рестораном, и шикарными пальмами. "Мечтаю привезти сюда внуков, которые в Сочи никогда не были", – призналась артистка во время музыкального фестиваля "Бархатный сезон". Связана у нее с этим удивительным местом и одна памятная история.

"В этой гостинице часто останавливался и Михаил Задорнов (ушел из жизни 10 ноября 2017 года – Прим. ред.), – вспоминает Клара Новикова. – И как-то у нас в одно время в Сочи были концерты. "Жемчужина", правда, в ту пору была совдеповской совсем, это сейчас она роскошная. Так вот, Миша, который всегда фантанировал идеями, собрал с пляжа в этой гостинице... Как бы это мягче выразиться... Женщин пониженной социальной ответственности... Женщин легкого поведения.... Короче, всех б***й (цензура – Прим. ред.)".

Но проститутки были нужны юмористу, как оказалось, вовсе не для плотских утех и удовлетворения желаний. "Он из просто захотел покормить! – уверяет Новикова. – И вечером собрал высоких и красивых молодых девах на огромных каблуках – человек 15! – в ресторане при отеле, где играл джаз. А потом позвонил мне в номер и пригласил в этот же самый ресторан – посидеть, вкусно поесть, поболтать, потанцевать".

Новикова приглашение приняла, ибо и представить не могла, что ее ждет. "Я спустилась вниз и вижу, что он с этими девахами, – говорит Клара Борисовна. – Каждая приглашает его танцевать, хотя каждая на три головы выше Миши. На один танец он пригласил танцевать и меня. Мы хохочем, танцуем, и вдруг сзади кто-то стал хлопать меня по плечу. Я подняла голову, но не сразу поняла, кто это – девка была очень высокой, да еще и на большой платформе. И тут голос сверху: "Вали отсюда, поняла? Он – наш!" Они решили, что я тоже на него претендую!"

Но на этом впечатляющая история не закончилась. "Уже совсем ночью из своего, выходящего на бассейн, номера, я услышала грохот бутылок, словно их в авоське несут, – вспоминает Новикова. – Выхожу на балкон и вижу Мишу с этими девками – он заплатил и им открыли бассейн. А дальше картина такая: девки все разделись до купальников, прыгнули в бассейн. А Миша, который был фантастическим романтиком, взял доски, на которых дети учатся плавать, поставил на каждую свечу и бокал шампанского и стал эти доски отправлять девахам. Это было для меня потрясением".