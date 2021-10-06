"Они знают больше": дочь угасающего на глазах Гаркалина сделала пугающее заявление

Валерий Гаркалин попал в больницу на прошлой неделе. На днях у него началось резкое ухудшение. Еще накануне у него было поражено всего 50 процентов легких, сейчас КТ показывает 75 процентов, и это критическая стадия КТ-4.
При этом Валерий Гаркалин находится в сознании, хотя врачи подключили его к кислородообеспечению. Дочь Валерия Гаркалина опровергла информацию, ранее распространенную СМИ, о том, что ее отец в реанимации.
"Они знают больше, чем я", – неоднозначно прокомментировала информацию дочь Гаркалина. Ее слова приводит Пятый канал.
Возможно, дочь звезды имела ввиду то, что ей известно не все, что происходит с актером. Также возможно она с сарказмом сказала так и СМИ, которые распространяют преждевременные выводы. Так или иначе, заявление нимало напугало поклонников.
Ранее в СМИ появилась новость о том, что ночью у Валерия Гаркалина резко снизилась сатурация. 67-летнего актера якобы перевели в реанимацию Коммунарки.
Также утверждалось, что у актера есть осложнения из-за перенесенных двух инфарктов и операции. Стоит отметить, что в августе Гаркалин тоже попадал в больницу. Он упал и сильно ударился головой.
Напомним, Валерий Гаркалин известен поклонникам по фильмам "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалу "Моя прекрасная няня" и многим другим лентам.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Абдоминопластику стоит ли делать
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос