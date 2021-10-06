Скрытную Маркл вывели на чистую воду: Обманула всю страну

Во время скандального интервью Опре Уинфри герцогиня раскрыла детали своей жизни и взаимодействий с королевской семьей. При этом она утверждала, что до отношений с будущим супругом не имела никакого представления о том, что ждет ее впереди. Якобы она не только не знала об обязанностях членов королевской семьи, но и вообще плохо представляла себе, как живут Виндзоры.
Один из самых известных королевских биографов, Эндрю Мортон, отметила, что в подростковом возрасте Меган Маркл якобы тяжело переживала уход принцессы Дианы. Тогда будущая герцогиня и ее подруга пересматривали фильм о свадьбе принца Чарльза и Дианы Спенсер. Они обе плакали в тот момент, когда увидели последнюю записку матери, которую оставил в ее гробу принц Гарри. На белом конверте было выведено слово "Маме".
В школьные годы будущая герцогиня также снималась на фоне Букингемского дворца, а позднее якобы активно изучала прессу, в которой журналисты сообщали последние новости из жизни королевской семьи. Позднее Меган заявила, что даже не знала правил королевского этикета. Биограф утверждает, что сразу после официального подтверждения романа пары, к Маркл были приставлены специальные консультанты, которые всему обучили ее.
Сама герцогиня никак не комментирует замечания биографов. Известно, что после разбора нашумевшего интервью в Сети всплыл целый ряд пунктов, которые предположительно оказались не совсем правдивыми.
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