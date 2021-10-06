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Шоу-бизнес
Солистка группы "Винтаж" встала на колени перед обнажившим ягодицы мужчиной: Сделаю это нежно

Солистка группы "Винтаж" встала на колени перед обнажившим ягодицы мужчиной: Сделаю это нежно

Вокалистка группы "Винтаж" активно ведет свой блог в "Инстаграме". Иногда она публикует такой контент, что поклонники не совсем понимают, как на него реагировать.
прочитано 428 раз

На этот раз в профиле Анны Плетневой появились выглядящие достаточно интимными кадры. Исполнительница опустилась на колени перед мужчиной, который снял брюки и встал спиной к ней. Оказалось, что она выступила в роли медсестры. На видео артистка делает укол антигистаминного препарата танцору, у которого начался отек Квинке во время репетиции.

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Сама исполнительница какое-то время смотрит в камеру и общается с оператором. После она произносит: "Сделаю это нежно, малыш". С этими словами знаменитость вводит иглу в ягодицу молодого человека. Окружающие отметили, что процедура прошла совсем не так, как обещала артистка.

Оператор указал, что солистка группы "Винтаж" достаточно резко ввела шприц в мышцу, она же тут же нашлась, что ответить. "Сочетание нежности и резкости", – заявила сидящая на коленях звезда. Публика не совсем поняла, по какой причине и с какой целью Анна Плетнева решила опубликовать такой ролик.

"И зачем выставлять ж так в интернете?", "Боже, а зачем я это смотрел? Аня, вы что", "Хоть бы перчатки надела, не противно?", "Что за пошлятина", "И зачем зад показывать? Хайповать так хайповать", "Отписалась", "Мужские попы неинтересны", "Господи, когда это закончится", – возмутились подписчики. Сама Анна Плетнева вступать в диалог с пользователями не стала.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 14:50 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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