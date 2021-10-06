"Я нуждался в нем, как нуждался в жене": незадолго до смерти Джигарханян сделал откровенное признание

В то время актер себя уже плохо чувствовал и не прибыл на съемки программы. Тогда телеведущий приехал к нему домой. Они общались о творчестве, ролях в кино и о личном. Армен Джигарханян, говоря об актерском мастерстве, неожиданно заявил, что многому в этом плане его научил четвероногий друг – сиамский кот Фил.
В 2008 году любимец артиста скончался. Вспоминая питомца, Армен Джигарханян отметил, что животное умело молчать и держать паузу. Мэтр кинематографа добавил, что это было гениально.
Себя он охарактеризовал как жесткого человека, знающего жизнь. При этом кинодеятель признался, что у него все останавливается, когда он думает о любимом коте.
Животное прожило у актера 18 лет. Армен Джигарханян поделился, что без питомца ему очень плохо. "Я нуждался в нем, как нуждался в жене", – заявил он. Фил похоронен в американском городе Далласе. По словам артиста, если бы была загробная жизнь, то на том свете он хотел бы встретить своего кота и мать.
Напомним, Армен Джигарханян умер в прошлом году в возрасте 85 лет. Причиной кончины звезды театра и кино стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне ряда хронических заболеваний.
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