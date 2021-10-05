"Остановите это мракобесие!": Убитый горем Шаляпин ввязался в разборки

В искренность якобы овдовевшего певца верят единицы. Прохор Шаляпин взбесился из-за дерзких обвинений.

Неожиданную кончину канадской миллионерши Татьяны Дэвис, которую считали женой Прохора Шаляпина, признает далеко не каждый. Многие звезды шоу-бизнеса уверены, что певец специально придумал историю о смерти возлюбленной, чтобы сыграть на чувствах людей и набрать популярность. В прошлом мужчина часто сочинял небылицы. Даже на сцену он пробился, выдавая себя за родственника легендарного артиста. Однако на этот раз Прохор Шаляпин уверяет, что убит горем, а смерть — это не шутка.

После череды упреков в неискренности певец дал отпор яростным ненавистникам. В своей инстаграм-истории он врезал тем, кто насмехается над его трагедией. "Остановите это мракобесие на смерти человека!" — выразился Прохор Шаляпин. Звездный мужчина назвал "дворняжками" тех, кто грязно и неуместно обвиняет его в пиаре. Он потребовал не втягивать его в скандалы и разборки.

Прохор Шаляпин не назвал поименно персон, которые встали ему поперек горла. Однако на основании публичных высказываний можно сделать вывод, что его ранили слова Виталины Цымбалюк-Романовской, Марины Кравец и Натальи Штурм. Эти известные женщины открыто заявили, что певец может лукавить и обманывать народ.

Пока одни внимательные россияне пытаются поймать певца на лжи, другие охотно оценивают наследство Татьяны Дэвис. Звездный адвокат Сергей Жорин полагает, что Прохор Шаляпин не сможет с легкостью завладеть имуществом умершей, если он не вписан в завещание.