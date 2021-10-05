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Шоу-бизнес
"Не может быть!": Ублаженный раздетыми парнями Цискаридзе задумался о детях

"Не может быть!": Ублаженный раздетыми парнями Цискаридзе задумался о детях

Артист балета появился на телевидении в непредсказуемой роли. Николай Цискаридзе удивил всех.
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Лето 2021 года прошло для Николая Цискаридзе вполне удачно. Вместе с командой учеников он путешествовал по красивым местам Грузии, где не только наслаждался горными пейзажами, но и развлекался вместе с молодыми людьми. Воспитанникам в полной мере удалось ублажить своего учителя. Как писали "Дни.ру", Николай Цискаридзе поставил танец для раздетых парней на берегу моря и получил незабываемые впечатления от результата.

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Возвращение в Москву стало для артиста балета предвестником перемен, теплые воспоминания об отпуске пришлось отложить ради выступления на передаче "Спокойной ночи, малыши!". Звездный мужчина стал гостем культовой детской программы, чтобы с телеэкрана пообщаться с девочками и мальчиками. "Не может быть!" — вскрикнул персонаж передачи Степашка, когда начались съемки. Слишком уж неожиданным стало появление в студии Николая Цискаридзе.

Почему артист балета внезапно задумался о детях и стал героем "Спокойной ночи, малыши!", остается загадкой. Известно, что Николай Цискаридзе никогда не был женат и официально признанных наследников у него нет. Скрытая личная жизнь 47-летней звезды порождает множество слухов. В Сети даже поговаривают, что мужчина не испытывает интереса к представительницам женского пола.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 14:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

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