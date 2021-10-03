Натирающую таз Волочкову сняли в ванной

Анастасия Волочкова решила самостоятельно убраться в ванной. Балерина объяснила, почему этим не занялась домработница.



Анастасия Волочкова, как правило, вызывает интерес у обывателя в контексте скандалов и странных постов в социальных сетях. При этом мало кто знает, что балерина успевает не только решать карьерные вопросы, но и уделяет много времени домашним хлопотам.

В "Инстаграме" примы появилось любопытное видео, которое привлекло внимание светских обозревателей. На опубликованных кадрах Волочкова сидит в ванной на корточках и скрупулезно натирает таз.

Опережая вопросы удивленных поклонников, знаменитость объяснила, почему она занимается этим самостоятельно. Волочкова сообщила, что хочет постирать любимую вещь из своего гардероба.

Также звезда отметила, что ее помощница в данный момент не может разделить с ней эти хлопоты, поскольку готовит еду для мужа Анастасии.

Стоит отметить, что домработница живет с Волочковой уже на протяжении пяти лет. Помощница Лола очень сблизилась с балериной, поэтому та ласково называет ее Лолочкой. Примечательно, что Лола отвечает не только за домашний быт, но и помогает Волочковой в других аспектах ее жизни.

