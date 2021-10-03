Рождает любовь: Цискаридзе передал букет раздетому мальчику

Николай Цискаридзе является ректором Академии Русского балета вот уже 8 лет. На днях он лично поприветствовал новых учеников.

Именитый танцор уже давно преподает балетное искусство, а с 2014 года он встал "у руля" Петербургской балетной академии. Ежегодно Николай лично приветствует новых воспитанников, которых торжественно принимают в учебное заведение. Этот год не стал исключением.

В своем блоге Цискаридзе поделился серией снимков, где он запечатлен на открытии сезона в разные годы. Николай Максимович поприветствовал каждого из учеников лично. Ребята выстроились в шеренгу и по очереди принимали букеты цветов в честь поступления от ректора.

Артист поделился фото, на котором он передает букет будущему артисту балета. "Первый выход на сцену рождает любовь к ней и впечатление, которое пройдёт с ними через всю их жизнь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Николай.

Как сообщает ЭГ, дети на церемонии стояли на сцене и были раздеты до стандартной балетной формы – мини-шорт и маек, у девочек поверх еще надеты юбочки, чтобы позже исполнить танец. Будущие танцоры с гордостью и уважением смотрят на мэтра мирового балета. Цискаридзе же в своем блоге написал, что очень гордится быть ректором и каждый раз волнуется в такие ответственные моменты, как открытие сезона.

Ранее Николай Цискаридзе дал большое интервью, в котором рассказал о своем творческом пути и отношении с коллегами. Артиста обвиняли в покушении на Сергея Филина, которому в 2013 году плеснули кислотой в лицо. Николай стал первым подозреваемым, так как между коллегами шла конкурентная борьба. Однако реального преступника быстро нашли и Цискаридзе оправдали.