"Недалекие люди": после испорченной репутации Долина объявила об уходе

Певица Лариса Долина пожаловалась на фейки в соцсетях.

Долина пожаловалась фанатам, что ей не дают подтверждающий официальный аккаунт, то есть "синюю галочку". Из-за этого страдает репутация артистки, ведь люди создают множество фейковых страниц с ее именем.

Лариса Долина уверяет, что удалит свой аккаунт навсегда, если администрация платформы не выполнит ее требования. При этом ситуация оказалась палкой о двух концах. Ведь "синюю галочку" Долиной не дают именно потому, что в соцсети есть множество аккаунтов с ее именем, и именно по той же причине она хочет получить ее.

Один раз ситуация едва не привела к серьезному конфликту. Одна из пользовательниц соцсети обвинила Ларису Долину в плагиате. Речь шла о посте, в котором говорилось о об истории создания композиции "Не отрекаются любя".

По словам Долиной, некое "чудовище", которое выдает себя за нее, все время крадет ее посты. Артистка уже не раз блокировала такие страницы.

"Пришлось заблокировать, так как с недалекими людьми общаться у меня ни удовольствия, ни времени нет", – заявила артистка.