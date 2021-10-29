Женат и сказочно богат: Обнародовано имя предполагаемого любовника Решетовой

Долгое время публика недоумевала, кто же заменил Тимати в сердце его бывшей возлюбленной. Теперь ответ обнародован.

В Сети опубликована информация, которая пока официально подтверждена не была. Журналисты и поклонники убеждены, что узнали имя нового любовника Анастасии, и оно крайне известное. Судя по всему, именно ради нового мужчины дива приняла ислам. По слухам, ведущая встречается с женатым бизнесменом из Казахстана.

В момент, когда народ осознал происходящее, все встало на свои месте. Многие не поняли, зачем Анастасия Решетова открыла новый салон красоты в Казахстане. Видимо, она решила сменить место жительства ради нового избранника. Сообщается, что на этот раз выбор на пал на еще более успешного мужчину.

В Сети пишут, что новым возлюбленным модели является Нурали Алиев, внук первого президента Казахстана. Якобы именно он помог знаменитости перевезти свой бизнес в Казахстан. Пару много раз видели в столице вместе. Анастасия медлить отказывается и уже вовсю снимается в саукеле. Головной убор женщины в Казахстане носят лишь в первый месяц после бракосочетания.

Новый предполагаемый возлюбленный Анастасии Решетовой сейчас является владельцем инвестиционного холдинга, а также входит в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Мужчина является примерным отцом, а его состояние оценивается в 195 миллионов долларов.

