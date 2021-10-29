"С каждой женщиной случалась такая история": Климова заговорила о харассменте

Маруся Климова уверена: у человека всегда и во всем есть право выбора.

Маруся Климова сегодня имеет большой успех у зрителей. Актриса известна своими ролями в таких популярных сериалах, как "Кухня", "Мылодрама", "Звоните ДиКаприо!", "Проект "Анна Николаевна". Недавно Маруся Климова дала большое интервью, в котором рассказала, что в актерской профессии да и в жизни в целом ей приходилось сталкиваться с харассментом.

Актриса считает, что такое явление как харассмент существует сейчас практически в любой профессии. Встречаясь с подобными проявлениями, все люди делают какой-то выбор, решают, как к этому относиться. Одни женщины соглашаются на приставания, а потом во всеуслышание заявляют об этом и создают себе соответствующую репутацию. Другие молча уходят, и это совсем не означает конец их карьеры.

"Мне кажется, с каждой женщиной случалась такая история," – заявила Климова.

В интервью Teleprogramma.pro звезда призналась, что в ее жизни подобное происходило. Однако называть какие-либо имена и раскрывать детали Климова не стала.

Что касается личной жизни актрисы, то сейчас ее сердце свободно. Около года назад Климова рассталась со своим возлюбленным и с тех пор так и не нашла того самого мужчину. Мария мечтает о семье и хочет встретить человека, который разделял бы эти ценности. При этом актриса не уверена, что такие мужчины вообще еще существуют.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, почему Марусе Климовой приходилось скитаться по вокзалам и друзьям.